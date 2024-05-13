Флеш-память Ferrodiode сможет работать при температуре до +600 °C

Разработка сегнетоэлектрической энергонезависимой памяти, такой как Ferrodiode, способной работать при высокой температуре до +600 °C, представляет значительный прогресс в области энергоэффективных и термостойких памятей. Ее создали специалисты университета Пенсильвании.

Эта технология может быть особенно полезна в серверных системах, работающих с искусственным интеллектом, где высокая температура является распространенным явлением.

Основное преимущество Ferrodiode заключается в ее способности функционировать при высоких температурах до пяти суток подряд, что существенно превышает возможности обычной флэш-памяти на основе кремния. Это достигается за счет использования карбида кремния, который обладает высокой термостойкостью.

Прототип Ferrodiode, представленный исследователями, успешно прошел испытания в лабораторных условиях, где были созданы температуры вчетверо выше стандартных значений для обычной памяти. При этом память продолжала функционировать при напряжении ниже 15 В, что делает ее энергоэффективной.

Важным аспектом разработки является то, что Ferrodiode способна быстро реагировать на изменения температуры и поддерживать стабильную производительность. Это позволяет использовать данную технологию в условиях серверных систем, где часто возникают значительные колебания температуры.

В целом, Ferrodiode представляет собой перспективное решение для создания энергоэффективной и термостойкой памяти, способной работать при экстремальных условиях высоких температур.