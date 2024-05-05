Главная » Новости

Флагманы Xiaomi 15 с HyperOS представят в середине октября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Ожидается, что Xiaomi выпустит свою серию флагманских смартфонов Xiaomi 15 через примерно шесть месяцев после выхода модели Xiaomi 14.

Xiaomi 14 был представлен в октябре 2023 года, а глобальный релиз состоялся в первом квартале 2024 года. Согласно утечке от источника в Сети, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro могут быть анонсированы в середине октября 2024 года.

Предполагается, что глобальное распространение новой серии произойдет в начале 2025 года. Одной из основных особенностей серии Xiaomi 15 будет использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Также сообщается, что Xiaomi 15 будет иметь новый 50-мегапиксельный перископический объектив и телеобъектив с большим увеличением по сравнению с предыдущими моделями.

По слухам, базовая модель Xiaomi 15 сохранит 6,36-дюймовый плоский дисплей, а также получит встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.