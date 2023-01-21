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Флагманы Samsung Galaxy S23 получат эксклюзивный вариант с процессором Snapdragon 8 Gen 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 114 Опубликовано

Samsung Galaxy S23 будет выпускаться с процессором от компании Snapdragon, но это будет не просто Snapdragon 8 Gen 2, а специальный чип на основе флагманского.

Ресурс 9to5Google раскрыл новые данные про Samsung Galaxy S23. Источник написал, что в Galaxy S23 начнут устанавливать
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Этот процессор от Snapdragon 8 Gen 2 отличается повышенной частотой суперядра Cortex-X3. Вв корейском смартфоне частоту увеличат до 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц.

Возможно данный процессор будет и в других флагманских смартфонах, к примеру Galaxy Z Fold5.

Напомним серия Galaxy S23 будет представлена 1 февраля на специальном мероприятии.

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