Флагманы Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены

Серия Galaxy S21 поступит в продажу в начале следующего года. Как сообщил источник, новые телефоны будут анонсированы 14 января и поступят в продажу 29 января . Мы уже знаем, как будут выглядеть телефоны, благодаря рендерам CAD. Теперь были раскрыты основные характеристики трех телефонов, а также некоторые интересные детали.

Утечка подтверждает, что Samsung выпустит Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra в двух вариантах процессоров. На некоторых рынках телефон будет оснащен процессором Exynos 2100 , а на других — Snapdragon 875 . Чипсет Exynos будет лучше по энергоэффективности, чем его предшественники, поэтому время автономной работы должно быть увеличено. Также говорят, что он соответствует или даже превосходит Snapdragon 875 по производительности.

Galaxy S21

Стандартный Galaxy S21 будет иметь 6,2-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Информации об оперативной памяти и хранилище нет, но она должна варьироваться от рынка к рынку.

На задней панели телефона будут три камеры, конфигурация которых такая же, как у Galaxy S20 . Таким образом, вы получаете сверхширокую камеру на 12 МП, основной датчик на 12 МП и телеобъектив на 64 МП. Селфи-камера не указана, но она также может остаться неизменной по сравнению с 10-мегапиксельным датчиком, который есть в модели этого года.

Камеры получат обновления программного обеспечения, такие как поддержка записи 4K при 60 кадрах в секунду на всех камерах, поддержка записи 60 кадров в секунду в режиме Super Steady Stabilization и возможность автоматического переключения между 30 и 60 кадрами в секунду в зависимости от условий освещения. Другие заявленные функции — это запись видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду, поддержка двойной записи (передняя и задняя камеры одновременно) и улучшенный режим луны.

Samsung также придерживается той же емкости аккумулятора 4000 мАч, что и S20. Телефон будет работать под управлением One UI 3.1 на базе Android 11 и будет иметь поддержку 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Он будет доступен в цветах Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey и Phantom White. Как и у Galaxy Note 20 , у Galaxy S21 будет пластиковая задняя крышка. Судя по всему, Samsung утверждает, что пластиковый корпус Galaxy Note 20 был принят лучше, чем ожидалось.

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Plus будет поставляться с большим 6,7-дюймовым дисплеем, но его разрешение теперь FHD +, а не QHD +. Он также имеет частоту обновления 120 Гц, но не адаптивен. Эта функция эксклюзивна для модели Ultra.

Конфигурация камеры на задней панели также составляет 12 МП + 12 МП + 64 МП, и вы получаете те же программные функции, что и стандартный вариант. Емкость аккумулятора увеличена с 4500 мАч в Galaxy S20 Plus до 4800 мАч . Он также будет работать под управлением One UI 3.1 на базе Android 11 и будет доступен в цветах Phantom Silver, Phantom Black и Phantom Violet. Нет никаких подтверждений относительно материала, из которого будет изготовлена ​​задняя панель Galaxy S21 Plus.

Galaxy S21 Ultra

Говорят, что у Galaxy S21 Ultra один из лучших дисплеев на смартфоне. 6,8-дюймовый экран оснащен дисплеем WQHD + LTPO с переменной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. Коэффициент контрастности также увеличен до 3 000 000: 1.

Его установка с четырьмя камерами включает сверхширокоугольную камеру на 12 МП, сенсор на 108 МП, который является более новой версией сенсора S20 Ultra; 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и еще один 10-мегапиксельный супертелеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, обеспечивающий 100-кратный космический зум. Говорят, что два телеобъектива имеют пиксели на 130% больше и двухпиксельный автофокус. Также на Galaxy S21 Ultra есть система лазерной фокусировки.

Только две модели Plus и Ultra будут иметь поддержку Ultra Wide Band. Эта функция будет использоваться для отслеживания будущих тегов SmartThings. Источник также упоминает, что эти два телефона также будут поддерживать цифровые ключи от машины, но эта функция может быть доступна в некоторых регионах.

Телефон также будет иметь Bluetooth 5.1 и будет единственной моделью с Wi-Fi 6E . Под капотом у него будет аккумулятор на 5000 мАч. Еще одна подтвержденная функция — поддержка S Pen, но она будет приобретаться отдельно вместе с индивидуальными чехлами, в которых есть слот для хранения стилуса.

Galaxy S21 Ultra выйдет в цветах Phantom Black и Phantom Silver, а задняя крышка будет стеклянной.