Флагманы Redmi теперь будут иметь только AMOLED-экраны

Бренд Redmi, находящийся под эгидой Xiaomi, решил пересмотреть свою стратегию в отношении флагманских смартфонов и официально отказаться от использования ЖК-экранов.

Это изменение затронет две самые популярные серии телефонов компании — Redmi Note и Redmi K.

Новость о революционном изменении была опубликована на странице одного из высокопоставленных руководителей Redmi в китайской социальной сети Weibo, где было заявлено, что «флагманский телефон может иметь только экран AMOLED.»

При этом топ-менеджер отметил, что создание флагманских устройств — это сложная задача, которая не сводится только к замене экрана.

Он также признал известные недостатки экранов AMOLED, такие как мерцание. Тем не менее он подчеркнул, что стратегия Redmi ориентирована на более широкую динамику рынка и изменяющиеся предпочтения большинства пользователей смартфонов.