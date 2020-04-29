Флагманы Huawei 2019 года продают со скидкой до 15 тыс. рублей

Huawei в России запустила акцию «Весенние новинки». В ее рамках в официальном интернет-магазине компании предлагаются скидки на различные товары, включая ноутбуки и смарт-часы.

Специальное предложение начало действовать с 27 апреля. Скидки компания обещает предоставлять до 5 мая.

Так, россияне могут приобрести Mate 30 Pro со скидкой 15 тыс. рублей, а P30 Pro предлагают на 10 тыс. рублей дешевле от рекомендованной розничной цены.

Также в акции принимает участие модель Huawei P30, который до 5 мая стоит на 8 тыс. рублей дешевле.

Еще скидки предоставляются на Huawei P40, P40 Pro и P40 lite, к тому же для этих смартфонов помимо скидок еще подготовлены подарки.