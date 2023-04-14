Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra с оптикой Leica Vario-Summicron дебютирует 18 апреля

До презентации смартфона Xiaomi 13 Ultra осталось немного времени, его покажут широкой публике 18 апреля, при этом президент Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг все еще подогревает интерес к будущему флагману-камерофону.

Новый пост Xiaomi 13 Ultra демонстрирует смартфон с дополнительным модулем, на котором расположена кнопка затвора объектива. Пока неизвестно, будет ли данный модуль предлагаться как дополнение, или этого просто намек на фотовозможности смартфона.

Напомним, камера Xiaomi 13 Ultra создана при содействии LEICA, все ее характеристики пока не раскрыты, но Лу Вейбинг ранее писал, что смартфон Xiaomi 13 Ultra будет революционным.

18 апреля также будет продемонстрирован смарт-браслет Xiaomi Mi Band 8, который как оказалось можно носить не только на запястье, но также крепить на кроссовках, но для этого нужно будет активировать специальный режим, чтобы максимально точно подсчитывать длину и частоту шага.