Флагманский смартфон Vivo X100 с чипом Dimensity 9300 протестировали в Geekbench

Компания Vivo представит новую линейку смартфонов X100, первым устройством которой станет «бюджетный» флагман на базе чипсета MediaTek Dimensity 9300.

Одноплатформенный SoC продемонстрировал высочайшую производительность в бенчмарке Geekbench 5. Vivo X100 набрал 1642 балла в одноядерном и аж 7199 баллов в многоядерном тестах.

Для сравнения, лидер рынка Samsung Galaxy S23 Ultra c чипом Snapdragon 8 Gen 2 показал 912 и 3284 балла. Особенно впечатляет преимущество Dimensity 9300 в многоядерных вычислениях.

Учитывая, что Snapdragon 8 Gen 3 производительнее предшественницы всего на 30%, Dimensity 9300, несомненно, превзойдет новинку Qualcomm.

Официальный дебют чипсета MediaTek намечен на 7 ноября. А линейку Vivo X100 компания представит на следующей неделе — 13 ноября.