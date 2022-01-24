Флагманский смартфон Vivo Nex 5 2022 года засветился на «живых» фото

Новый смартфон от бренда Vivo на рынке будет позиционироваться как конкурент Xiaomi 12 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Недавно источники опубликовали в сети «живые» фотографии новинки с названием Vivo Nex 5.

Флагманский смартфон 2022 года будет иметь 5,7-дюймовый экран, а также процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Кроме этого, в модели, как утверждают инсайдеры будет реализована поддержка 120-ватной зарядки, а еще она получит хорошую камеру.

Смартфону приписывают модуль с пятикратным оптическим зумом с датчиками от Zeiss. За автономную работу устройства ответит батарея на 5 000 мАч.

Предполагается, что презентация Vivo Nex может состояться уже в следующем месяце.