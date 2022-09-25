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Флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV резко упал в цене на рынке Китая

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Sony на китайском рынке резко снизила цену на свой смартфон Sony Xperia 1 IV. На площадке JD.com флагманская модель подешевела до 975 долларов.
На старте продаж аппарат в Китае стоил 1235 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Потом ценник снизился до 1105 долларов, а теперь японский смартфон оценивается 975 долларов.

Устройство предлагают в трех цветах: Yeyan Black, Twilight Purple и Ice Mist White. В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1, который питается встроенным аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Основная камера у флагмана оснащена тремя 12 Мп датчиками, у главного модуля есть оптическая стабилизация.
В Sony Xperia 1 IV также есть 3,5 мм разъем для наушников и защита от воды по стандарту IP68.

Sony Xperia 1 IV
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