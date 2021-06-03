Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III пользуется высоким спросом в Китае

Новый смартфон компании Sony смог заинтересовать клиентов из Китая и показал отличные результаты в первый день продаж.

Как выяснилось, на площадке JD.com Sony Xperia 1 III оказался в десятке самых продаваемых смартфонов в Китае. Он вошел в рейтинг категории устройств стоимостью от 780 до 1560 долларов.

Sony в ТОП попала впервые. При этом лидерами рейтинга являются iPhone 12, а также флагманские модели компаний Huawei, Xiaomi и OnePlus и Samsung.