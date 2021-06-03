Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III пользуется высоким спросом в Китае

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III пользуется высоким спросом в Китае03.06.2021 23:00
Новый смартфон компании Sony смог заинтересовать клиентов из Китая и показал отличные результаты в первый день продаж.
Как выяснилось, на площадке JD.com Sony Xperia 1 III оказался в десятке самых продаваемых смартфонов в Китае. Он вошел в рейтинг категории устройств стоимостью от 780 до 1560 долларов.
Sony в ТОП попала впервые. При этом лидерами рейтинга являются iPhone 12, а также флагманские модели компаний Huawei, Xiaomi и OnePlus и Samsung.
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