Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III был представлен еще в начале года, а в апреле на него стали известны российские цены, и теперь компания объявила стоимость аппарата для США.

На американском рынке аппарат будет предлагаться за 1300 долларов, тогда как в РФ флагманский смартфон от японского производителя оценивается в 99 990 рублей, что в пересчете по актуальному курсу составляет 1375 долларов. Такая цена актуальна для версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Когда именно Sony Xperia 1 III поступит в продажу неизвестно, этот смартфон обещали выпустить еще в начале лета.

Напомним, в Xperia 1 III установлен 6,5-дюймовый 4K экран с поддержкой HDR и соотношением сторон 21:9. Частота обновления OLED матрицы составляет 120 Гц.

В основе флагмана от Sony лежит процессор Snapdragon 888, основная камеры состоит из трех датчиков с разрешением 12 Мп, причем все они получили оптику от Zeiss.