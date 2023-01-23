Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra уже продается в розничном магазине Никарагуа

Презентация Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля, про флагманскую серию корейских смартфонов уже достаточно много известно.

В том числе раскрыта их внешность, но как оказалось, в городе Матагальпа уже даже можно купить Galaxy S23 Ultra.

Объявление о продаже большого смартфона в Сети разместил KM CELL STORE.

Продавец утверждает, что у него есть четыре смартфона, которые можно зарезервировать, но цену на аппараты пока не раскрывают.

Уже достоверно известно, что Galaxy S23 Ultra получит 200 Мп камеру и возможность записи видео в формате 8К со скоростью 30 к/с.