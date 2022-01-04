На российском рынке запустили продажи флагманского смартфона Galaxy S21 Fan Edition, который уже доступен для покупки в двух вариантах с разным объемом памяти.

Россиянам на старте продаж Samsung Galaxy S21 FE предложат скидки. Например, самая младшая версия обойдется на пять тысяч рублей дешевле.

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE оценили в РФ от 59 990 рублей за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ обойдется в 66 990 рублей. Модель представлена в зеленом, белом, сером и фиолетовом цветах.

Напомним, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 888, аккумулятором на 4 500 мАч, 6,4-дюймовым экраном, а также тройной основной камерой с модулями на 12, 12 и 8 Мп.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.