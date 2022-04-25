Главная » Новости

Флагманский смартфон Poco F4 GT показали на первых фоторендерах

На чтение 1 мин Просмотров 97 Опубликовано

Poco F4 GT будет представлен на следующей неделе, сейчас можно увидеть, как аппарат будет выглядеть.
Сетевой информатор опубликовал качественные рендерные изображения нового китайского смартфона, который очень скоро будет представлен.

Poco F4 GT во всем повторяет китайский вариант смартфона Redmi K50 Gaming Edition, а точнее у них одинаковая внешность и техническая составляющая.

В Poco F4 GT установят 120 Гц 6,67-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 1 с большой испарительной камерой площадью 4860 мм2 и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Флагманский смартфон Poco F4 GT показали на первых фоторендерах

Основная камера смартфона состоит из трех датчиков изображения — 64, 13 и 2 Мп, фронтальная будет на 20 Мп. В Poco F4 GT сохранятся выдвижные боковые клавиши с магнитным приводом, которые нужны в игровом режиме.

Цены на Poco F4 GT пока не раскрываются, но ожидается что это будет один из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1.

Poco Poco F4 GT
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.