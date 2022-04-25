Флагманский смартфон Poco F4 GT показали на первых фоторендерах

Poco F4 GT будет представлен на следующей неделе, сейчас можно увидеть, как аппарат будет выглядеть.

Сетевой информатор опубликовал качественные рендерные изображения нового китайского смартфона, который очень скоро будет представлен.

Poco F4 GT во всем повторяет китайский вариант смартфона Redmi K50 Gaming Edition, а точнее у них одинаковая внешность и техническая составляющая.

В Poco F4 GT установят 120 Гц 6,67-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 1 с большой испарительной камерой площадью 4860 мм2 и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Основная камера смартфона состоит из трех датчиков изображения — 64, 13 и 2 Мп, фронтальная будет на 20 Мп. В Poco F4 GT сохранятся выдвижные боковые клавиши с магнитным приводом, которые нужны в игровом режиме.

Цены на Poco F4 GT пока не раскрываются, но ожидается что это будет один из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1.