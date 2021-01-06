Флагманский смартфон от Oppo побил рекорд в Geekbench

Флагманский смартфон от Oppo побил рекорд в Geekbench07.01.2021 00:14
Будущие флагманские смартфоны от компании Oppo пока не представлены, но они уже установили рекорд производительности в бенчмарке Geekbench.
В синтетическом тесте появились данные про аппарат Oppo с модельным номером CPH2173.
Пока неизвестно какой именно это смартфон, так как китайский производитель готовит два устройства — Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro.
В их основе будет лежать процессор Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти.
В такой связке один из указанных аппаратов в Geekbench набрал 1134 балла в однопоточном тесте и 3660 баллов при использовании всех ядер.
По слухам, в Oppo Find X3 Pro будет 6,7-дюймовый экран с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.
По данным инсайдеров, флагман получит аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. В составе основной камеры будет два 50 Мп датчика Sony IMX766.
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