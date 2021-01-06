Флагманский смартфон от Oppo побил рекорд в Geekbench

Будущие флагманские смартфоны от компании Oppo пока не представлены, но они уже установили рекорд производительности в бенчмарке Geekbench.

В синтетическом тесте появились данные про аппарат Oppo с модельным номером CPH2173.

Пока неизвестно какой именно это смартфон, так как китайский производитель готовит два устройства — Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro.

В их основе будет лежать процессор Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти.

В такой связке один из указанных аппаратов в Geekbench набрал 1134 балла в однопоточном тесте и 3660 баллов при использовании всех ядер.

По слухам, в Oppo Find X3 Pro будет 6,7-дюймовый экран с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.

По данным инсайдеров, флагман получит аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. В составе основной камеры будет два 50 Мп датчика Sony IMX766.