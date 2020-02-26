Флагманский смартфон OPPO Find X2 получит 3К экран с 120 Гц

Китайская компания изначально планировала представить свой смартфон OPPO Find X2 на выставке MWC 2020 в Барселоне.

Но выставку отменили из-за угрозы распространения коронавируса, поэтому все производители решили провести показ в Сети в другие дни.

Так, OPPO уже определилась с презентацией своего флагманского смартфона — Find X2, который представят 6 марта.

Это стало известно после публикации тизерного изображения смартфона, где также есть подпись «120Hz+3K», что означает 3К дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Таким образом, OPPO Find X2 станет первым смартфонов в мире со 120 Гц матрицей такого разрешения.

Ожидается, что в аппарате установят процессор Snapdragon 865, минимум 8 ГБ оперативной памяти и тройную камеру. Также будет поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.