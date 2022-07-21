Компания OnePlus рассказала, когда состоится презентация нового флагмана OnePlus 10T, который создан на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1.

Согласно официальной информации, флагманский смартфон OnePlus 10T на базе Snapdragon 8+ Gen 1 дебютирует 3 августа. Официально известно, что аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

При этом другая информация предоставлена инсайдерами или появилась в базе регуляторов. Так, OnePlus 10T будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Спереди у аппарата установят 32-мегапиксельную камеры, а на задней панели расположится камера с модулями на 50, 16 и 2 Мп. За автономную работу устройства ответит батарея на 4 800 мАч с поддержкой 150-ватной зарядки.

Операционная система в новинке будет Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.