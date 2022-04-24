Флагманский смартфон Huawei Mate Xs 2 стал доступен для заказа в Китае

На площадке JD.com часто начинают принимать заказы на смартфоны, которые только анонсировали, но не представили.

Накануне на JD.com открыли прием заказов на Huawei Mate Xs 2, а это новый раскладной смартфон китайского производителя.

Его представят только 28 апреля, но на торговой площадке можно забронировать его, причем для этого не нужно вносить каких-либо средств.

Цены на Mate Xs 2 пока не озвучены, а про этот аппарат информации еще очень мало, но известно, что в нем будет установлен аккумулятор емкостью 4880 мАч, а сам аппарат будет раскладываться наружу.