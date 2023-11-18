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Флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro+ возглавил рейтинг лучших камерофонов DxOMark

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После тщательного тестирования специалистами лаборатории DxOMark присвоили Huawei Mate 60 Pro+ наивысшую оценку и первое место в глобальном рейтинге.

Смартфон Huawei Mate 60 Pro+ оснащен тройной камерой, включающей основной модуль на 48 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, ультрашироугольный сенсор на 40 Мп и телеобъектив на 48 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением.

По результатам тестирования эксперты DxOMark пришли к выводу, что камеры Huawei Mate 60 Pro+ показывают отличные результаты в большинстве сценариев съемки, особенно в портретном и пейзажном режимах. Они обладают широким динамическим диапазоном, точной экспозицией, насыщенными цветами, быстрым и надежным автофокусом, эффективной стабилизацией и качественным эффектом размытости фона (боке).

Однако у камеры Huawei Mate 60 Pro+ есть и некоторые недостатки. В условиях низкой освещенности видео может содержать шумы и артефакты, а в HDR-видео могут наблюдаться потери деталей. Кроме того, в сценах с недостаточным освещением смартфон может неправильно определять контрастность лица и тон кожи.

DXOMark Huawei Huawei Mate 60 Pro+
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