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Компания Asus представила новый флагманский смартфон Asus Zenfone 9

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Инсайдеры практически полностью раскрыли флагманский смартфон задолго до презентации, в том числе были названы и даже цена на него.
Asus представила свой флагманский смартфон Zenfone 9, который на европейском рынке будет продаваться за 800 евро в базовой версии – 8/128 ГБ.

Также предложат модификации 8/256 ГБ и 16/256 ГБ, за которые придется заплатить 850 и 900 евро.

Аппарат оснащен AMOLED-экраном диагональю 5,9 дюйма. Его разрешение составляет 2400х1080 пикселей, а частота обновления 120 Гц. Заявленная пиковая яркость 1100 кд/кв.м.

Матрицу смартфона прикрывает стекло Gorilla Glass Victus, такое же стекло находится и на задней панели.

Компания Asus представила новый флагманский смартфон Asus Zenfone 9
В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, который питается от аккумулятора 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

На задней панели разместили камеру с датчиком Sony IMX766. Его разрешение составляет 50 Мп, оптический модуль у этой камеры широкоугольный с 6-осевым стабилизатором.

Дополнили основную камеру 12 Мп сенсором со сверхширокоугольным объективом. В аппарате есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5 мм разъем для наушников и стереодинамики.

Сканер отпечатка пальца в Zenfone 9 расположен на боковой грани.

Asus Asus Zenfone 9
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