Флагманский смартфон 13 Pro от Xiaomi получит камеру, как у Honor 70 Pro

В сети появились новые подробности про Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, накануне была раскрыта информация про основную камеру будущих новинок. Теперь источник назвал конфигурации памяти.

Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в базовой версии будет предлагаться с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, также в продаже будут доступны версии 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

При этом в Xiaomi 13 установят флеш-память UFS 3.1, а Pro-версия получит быструю UFS 4.0. Сообщается также об эксклюзивном цвете смартфона в конфигурации 12/512 ГБ, но это будет ограниченная партия.

В Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будет установлена основная камера на 54 Мп как у Honor 70 Pro и 10 Мп датчик Samsung S5K3K1, который можно встретить в Galaxy S22.