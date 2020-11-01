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Флагманский Qualcomm Snapdragon 875 показал преимущество над другими чипами

01.11.2020 12:42

Qualcomm Snapdragon 875, кажется, впервые появился на AnTuTu. Он набрал 874 868 баллов, что на 30% быстрее, чем Snapdragon 865+. Повышенная производительность, вероятно, связана с его Super Core Cortex-X1.

Хотя Qualcomm Snapdragon 875 не должен быть выпущен до первой недели декабря , несколько утечек дали нам приблизительное представление о его производительности. Однако большая часть утечек связана с результатами Geekbench. Чип пока что обходил стороной AnTuTu.

Известный лидер Абхишек Ядав в Twitter наткнулся на оценку AnTuTu для чипа Qualcomm под названием Lahania. Это, согласно более раннему отчету, не что иное, как Qualcomm Snapdragon 875. Он набрал 874 868 баллов, легко превзойдя своего предшественника — Snapdragon 865+, который набрал только 629 245 баллов. К сожалению, разбивка оценок не предоставлена. Это также оставляет позади Exynos 1080 от Samsung и HiSilicon Kirin 9000. Однако на AnTuTu оба фишки отставали от 700000 очков.

Хотя звездные 800000+ баллов AnTuTu могут говорить о том, что Snapdragon 875 находится на одном уровне с Apple A14 Bionic, это не обязательно так. AnTuTu предназначен для сравнения устройств на базе одной и той же операционной системы, как подчеркивают ее производители. Будет интересно посмотреть, как Exynos 2100 продвигается на AnTuTu. Чип, как и Snapdragon 875, до сих пор появлялся исключительно на Geekbench . Судя по тому, что мы видели до сих пор, Snapdragon 875 немного отстает от Exynos 2100.

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