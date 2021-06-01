Флагманский процессор Samsung Exynos с графическим процессором AMD RDNA2 будет запущен в конце 2021 года

Ранее в этом году Samsung официально объявила о выпуске флагманского чипсета Exynos следующего поколения вместе с графическим процессором AMD . Но компания так и не сообщила, когда будет выпускать этот процессор. Теперь AMD сообщила более подробную информацию об этом процессоре на своем программном мероприятии Computex 2021 .

Как стало известно Astera.ru, генеральный директор производителя микросхем доктор Лиза Су официально заявила во время своего выступления ранее, что его графический процессор в грядущем флагманском процессоре Samsung Exynos будет основан на его последней архитектуре RDNA2. Это впервые знаменует появление нового графического процессора на мобильной платформе. Примечательно, что графика будет содержать расширенные функции, такие как трассировка лучей и шейдинг с переменной скоростью, чтобы обеспечить более высокую точность воспроизведения и повышенную энергоэффективность.

Серия процессоров Exynos южнокорейского технологического гиганта подверглась критике за то, что они относительно слабее с точки зрения производительности графического процессора. Но будущий чип будет предлагать улучшенную игровую производительность в целом. Также было объявлено, что Samsung раскроет дополнительную информацию об этом новом чипе позже в этом году.