Флагманский процессор для смартфонов Samsung уступил Snapdragon 888

Новый процессор от компании Samsung по двум параметрам оказался впереди мощного Snapdragon 888, при этом уступил конкуренту по производительности.

Samsung Galaxy S21 Ultra вышел на базе двух разных процессоров.

Для американского рынка смартфон предлагается на базе флагманского чипа Snapdragon 888. В других странах аппарат доступен на базе фирменного процессора Exynos 2100.

Блогеры сравнили производительность Samsung Galaxy S21 Ultra на двух разных процессорах.

Оказалось, что версия с Exynos 2100 меньше греется и более рационально расходует заряд аккумулятора, но когда дело доходит до высоких нагрузок Snapdragon 888 выигрывает у Exynos 2100 по всем параметрам.

