Флагманский планшет Vivo Pad3 Pro оценили от $415

Vivo представила планшет Vivo Pad3 Pro, который является одним из самых передовых устройств на базе операционной системы Android.

Это устройство обладает рядом инновационных функций, включая мощный процессор от MediaTek, впечатляющий дисплей с высокой частотой обновления, превосходную звуковую систему и емкий аккумулятор с возможностью быстрой зарядки.

В Vivo Pad3 Pro установили 13-дюймовую матрицу с разрешением 3096×2064 пикселей и соотношением сторон 3:2. Экран порадует пользователей яркостью до 900 нит и частотой обновления 144 Гц. В комплекте с планшетом поставляется стилус Vivo Pencil2, который позволяет более удобно и точно работать с устройством.

Одним из главных преимуществ Vivo Pad3 Pro является его флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300. Благодаря этому мощному процессору планшет обеспечивает высокую производительность и демонстрирует результаты, превышающие два миллиона баллов в тесте производительности AnTuTu.

Планшет предлагается в нескольких вариантах с различной объемом оперативной памяти, включая 8/12/16 ГБ LPDDR5X, и встроенной памятью на 128 ГБ стандарта UFS 3.1 или 256/512 ГБ, но уже будет использоваться версия памяти UFS 4.0. За эффективное охлаждение отвечает система с графитовым слоем, покрывающим площадь 37 000 квадратных миллиметров. Аккумулятор емкостью 11 500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт позволяет быстро восстановить заряд большого аккумулятора.

Планшет Vivo Pad3 Pro также предлагает различные передовые функции, включая поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и разъем USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1.

Камера планшета оснащена 8-мегапиксельным фронтальным объективом и 13-мегапиксельным задним объективом для создания высококачественных фотографий и видео. Толщина корпуса составляет 6,64 мм, а вес планшета — 679 граммов.

Vivo Pad3 Pro доступен в нескольких вариантах с различными объемами памяти и ценами, что позволяет выбрать наиболее подходящую конфигурацию в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, предлагаются дополнительные аксессуары, включая чехлы-подставки, стоимостью $28, и чехлы-клавиатуры, стоимостью $83. Стоимость планшета стартует от $415, самая дорогая версия оценивается в $555.

Источник: ithome