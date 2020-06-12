Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах12.06.2020 17:43
Известный инсайдер продемонстрировал флагманский планшет компании Samsung с некоторыми дизайнерскими решениями от iPad Pro.
Наряду с рендерными изображения опубликовали и некоторые подробности о новинке.
Если верить инсайдерам, аппарат получит металлический корпус, 11-дюймовый экран, а также тонкие рамки.
Его габариты составят: 253.7×165.3×6.3 мм. В основной камере будет два датчика, а еще в планшете предложат стереодинамики, а также коннекторы для чехла с клавиатурой.
За автономную работу Samsung Galaxy Tab S7 будет отвечать аккумулятор на 7 760 мАч. Также в планшете будет поддержка сетей пятого поколения.
Презентация новинки ожидается на мероприятии Unpacked 2020 пятого августа.
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