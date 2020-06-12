Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Известный инсайдер продемонстрировал флагманский планшет компании Samsung с некоторыми дизайнерскими решениями от iPad Pro.

Наряду с рендерными изображения опубликовали и некоторые подробности о новинке.

Если верить инсайдерам, аппарат получит металлический корпус, 11-дюймовый экран, а также тонкие рамки.

Его габариты составят: 253.7×165.3×6.3 мм. В основной камере будет два датчика, а еще в планшете предложат стереодинамики, а также коннекторы для чехла с клавиатурой.

За автономную работу Samsung Galaxy Tab S7 будет отвечать аккумулятор на 7 760 мАч. Также в планшете будет поддержка сетей пятого поколения.

Презентация новинки ожидается на мероприятии Unpacked 2020 пятого августа.