Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.12 EUR/RUB: 78.52 BTC/USD: 8756.9

13 июля : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

12.06.2020 17:43

Известный инсайдер продемонстрировал флагманский планшет компании Samsung с некоторыми дизайнерскими решениями от iPad Pro. Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах
Наряду с рендерными изображения опубликовали и некоторые подробности о новинке.

Если верить инсайдерам, аппарат получит металлический корпус, 11-дюймовый экран, а также тонкие рамки.

Его габариты составят: 253.7×165.3×6.3 мм. В основной камере будет два датчика, а еще в планшете предложат стереодинамики, а также коннекторы для чехла с клавиатурой.

За автономную работу Samsung Galaxy Tab S7 будет отвечать аккумулятор на 7 760 мАч. Также в планшете будет поддержка сетей пятого поколения.

Презентация новинки ожидается на мероприятии Unpacked 2020 пятого августа.

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги