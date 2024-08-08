Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 12.2 получил двойной OLED-экран

Компания Huawei представила свой флагманский планшет MatePad Pro 12.2, который оснащен двойным OLED-экраном и мощным процессором.

MatePad Pro 12.2 оснащен 12-дюймовой двойной OLED-матрицей, обеспечивающей пиковой яркостью до 2000 нит.

Дисплей имеет соотношение сторон 3:2, разрешение 2800×1840 пикселей и частоту обновления до 144 Гц. Он поддерживает технологию снижения мерцания (частота ШИМ — 2880 Гц) и обладает широкой цветовой гаммой P3 с высокой точностью цветопередачи (Delta E<1).

Есть возможность заказать антибликовое покрытие, которое, как утверждается, превосходит аналогичное у новых iPad Pro от Apple. Стоимость такого покрытия составит чуть больше 7 тыс. рублей.

Планшет работает на 12-ядерном чипсете Kirin 9010W, который по производительности сопоставим с Snapdragon 888, достигая около 900 000 баллов в тесте AnTuTu.

MatePad Pro 12.2 также имеет две основные камеры (13 Мп + 8 Мп) и фронтальную камеру на 8 Мп. Аудиосистема включает восемь динамиков. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, поддерживается быстрая зарядка до 100 Вт.

Планшет совместим с новой клавиатурой Huawei Star Leap, которая имеет встроенный слот для зарядки стилуса M-Pencil. В продаже новинка предлагается в трех конфигурациях с объемом памяти 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ и 1 ТБ по цене 600, 670 и 939 долларов соответственно.