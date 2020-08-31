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Обзоры рынков

Флагманский ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro резко подешевел на китайском рынке

31.08.2020 17:32

Китайский производственный гигант Xiaomi имеет много ноутбуков на рынке. Ранее сегодня компания объявила, что стоимость Xiaomi Mi Notebook Pro снизится на 900 юаней (131 доллар). Окончательная цена продажи сейчас составляет 4 999 юаней (730 долларов). Mi Notebook Pro использует 15,6-дюймовый дисплей с широкой цветовой гаммой 100% sRGB с соотношением экрана к корпусу 81,5% и широким углом обзора 178°. Он также может похвастаться узкой рамкой 6,53 мм.

Флагманский ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro резко подешевел на китайском рынке

Что касается конфигурации, он использует процессор Intel Core i5 десятого поколения, 8 ГБ памяти + 512 ГБ SSD. Он также оснащен высокопроизводительной дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250 мощностью 25 Вт и архитектурой NVIDIA Pascal. Эта комбинация гарантирует более реалистичный эффект изображения.

Что касается отвода тепла, Mi Notebook Pro использует систему отвода тепла с двумя тепловыми трубками. Это обновление одной тепловой трубки модели Xiaomi Mi Notebook Pro 2019. Он имеет большую площадь теплопроводности, а также эффективное быстрое охлаждение. Это полностью освобождает производительность процессора и видеокарты.

Флагманский ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro резко подешевел на китайском рынке

Кроме того, Mi Notebook Pro имеет 7 основных интерфейсов. Он имеет многофункциональный адаптер Mi, интерфейс USB, интерфейс HDMI, интерфейс VGA, интерфейс Mini DP и порт Gigabit Ethernet. Кроме того, стоит отметить, что этот ноутбук также оснащен функцией распознавания отпечатков пальцев. Он использует статическую разблокировку по отпечатку пальца нажимного типа, которая активирует устройство за 2 секунды, то есть для перехода в режим рабочего стола. Этот ноутбук также оснащен двумя динамиками мощностью 2,5 Вт с технологией Harman Audio и поддержкой Dolby Audio Premium. Он также использует полноразмерную клавиатуру с подсветкой.

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