Флагманский ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro резко подешевел на китайском рынке

Китайский производственный гигант Xiaomi имеет много ноутбуков на рынке. Ранее сегодня компания объявила, что стоимость Xiaomi Mi Notebook Pro снизится на 900 юаней (131 доллар). Окончательная цена продажи сейчас составляет 4 999 юаней (730 долларов). Mi Notebook Pro использует 15,6-дюймовый дисплей с широкой цветовой гаммой 100% sRGB с соотношением экрана к корпусу 81,5% и широким углом обзора 178°. Он также может похвастаться узкой рамкой 6,53 мм.

Что касается конфигурации, он использует процессор Intel Core i5 десятого поколения, 8 ГБ памяти + 512 ГБ SSD. Он также оснащен высокопроизводительной дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250 мощностью 25 Вт и архитектурой NVIDIA Pascal. Эта комбинация гарантирует более реалистичный эффект изображения.

Что касается отвода тепла, Mi Notebook Pro использует систему отвода тепла с двумя тепловыми трубками. Это обновление одной тепловой трубки модели Xiaomi Mi Notebook Pro 2019. Он имеет большую площадь теплопроводности, а также эффективное быстрое охлаждение. Это полностью освобождает производительность процессора и видеокарты.

Кроме того, Mi Notebook Pro имеет 7 основных интерфейсов. Он имеет многофункциональный адаптер Mi, интерфейс USB, интерфейс HDMI, интерфейс VGA, интерфейс Mini DP и порт Gigabit Ethernet. Кроме того, стоит отметить, что этот ноутбук также оснащен функцией распознавания отпечатков пальцев. Он использует статическую разблокировку по отпечатку пальца нажимного типа, которая активирует устройство за 2 секунды, то есть для перехода в режим рабочего стола. Этот ноутбук также оснащен двумя динамиками мощностью 2,5 Вт с технологией Harman Audio и поддержкой Dolby Audio Premium. Он также использует полноразмерную клавиатуру с подсветкой.