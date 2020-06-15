Флагманский Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и экран 120 Гц

Xiaomi с текущего года приступила к выпуску дорогих смартфонов, которые уже полноценно конкурируют с другими крупными производителями.

По данным инсайдеров, сейчас компания готовит новую флагманскую модель, которая предположительно получит название Mi 10 Pro+.

Это смартфон получит 108 Мп и камеру с 12-кратным оптическим зумом. Предположительно гибридное приближение будет 50 кратным.

В основе будущего камерофона ляжет восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с графическим ядром Adreno 650.

Источник пишет, что в Mi 10 Pro+ установят 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Также в смартфоне реализуют поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Стоит отметить, что Xiaomi в первом квартале 2020 года в мире заняла четвертое место по продажам смартфонов.