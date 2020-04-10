Флагманский Meizu 17 в AnTuTu набрал более 580 тыс. баллов

Флагманский Meizu 17 в AnTuTu набрал более 580 тыс. баллов10.04.2020 23:05
В бенчмарке AnTuTu был протестирован смартфон Meizu 17, который еще не был представлен.
Протестированный смартфон относится к флагманской серии компании. В нем, как и в других смартфонах данного уровня, в основе лежит процессор Snapdragon 865.
Вот только Meizu 17 в AnTuTu набрал 580 851 балл. Таким образом, будущая новинка по производительности обошла Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.
Самым мощным смартфоном в AnTuTu сейчас считается Oppo Find X2 Pro, у которого показатель 606 389 баллов.
Meizu 17 будет представлен 15 апреля. Этому устройству приписывают 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц.
Оперативной памяти в Meizu 17 будет до 12 ГБ и флеш-накопитель в самой дорогой версии будет объёмом 256 ГБ.
Ранее сообщалось, что самая дорогая версия Meizu 17 будет стоить 660 долларов, а самая доступная обойдется 560 долларов.
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