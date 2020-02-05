Флагманский Meizu 17 показали в «кислотном» цвете

В Сети распространили новое рендерное изображение, в котором продемонстрировали флагманский смартфон Meizu 17 в новом «кислотном» цвете.

Информации о смартфоне по-прежнему не много. Ожидается, что модель будет отличаться от предшественника, в том числе и расположением камер.

Ранее публиковали патентные изображения, на которых показали, что вспышка будет кольцевой и расположится вокруг всех модулей, а фронтальная камера будет располагаться в углу экрана.

По слухам, Meizu 17 получит процессор Snapdragon 865 и основную камеру с главным датчиком 64 или 108 Мп.

Ориентировочно презентация Meizu 17 состоится весной.