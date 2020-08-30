Флагманский Huawei Mate 30 Pro получит облегченную версию

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время сталкивается с множеством проблем. Множественные запреты со стороны США угрожают всему его бизнесу по производству смартфонов. Однако компания не смягчается и выпустит как можно больше смартфонов. Согласно недавнему списку TENAA, новый телефон Huawei скоро появится на рынке. Внешний вид и конфигурация этого смартфона очень похожи на Huawei Mate 30 Pro. Есть предположения, что это может быть «молодежная версия» Mate 30 Pro.

Этот смартфон имеет номер модели LIO-AN00m, а модель Huawei Mate30 Pro — LIO-AN00. Судя по номерам моделей, между этими телефонами существует связь (LIO-ANxxx). Внешний вид этого устройства такой же, как у Mate 30 Pro. Дизайн задней части в основном такой же — расположение камеры и вспышки. Однако в этом устройстве используется фронтальная камера на 16 МП, а в Mate 30 Pro — 32-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, основная камера на задней панели имеет 32 МП по сравнению с 40-мегапиксельной камерой на Mate 30 Pro.

В остальном в этом телефоне используется 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением 1176 × 2400. Он использует процессор 2,86 ГГц (возможно, Kirin 990 5G) и имеет 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Его варианты емкости хранилища включают 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, а также поддерживает расширение карты памяти. Это устройство также будет поставляться с аккумулятором на 4400 мАч и поддерживает сеть 5G, как и Huawei Mate 30 Pro.