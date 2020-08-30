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Флагманский Huawei Mate 30 Pro получит облегченную версию

30.08.2020 11:03

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время сталкивается с множеством проблем. Множественные запреты со стороны США угрожают всему его бизнесу по производству смартфонов. Однако компания не смягчается и выпустит как можно больше смартфонов. Согласно недавнему списку TENAA, новый телефон Huawei скоро появится на рынке. Внешний вид и конфигурация этого смартфона очень похожи на Huawei Mate 30 Pro. Есть предположения, что это может быть «молодежная версия» Mate 30 Pro.

Флагманский Huawei Mate 30 Pro получит облегченную версию Флагманский Huawei Mate 30 Pro получит облегченную версию

Этот смартфон имеет номер модели LIO-AN00m, а модель Huawei Mate30 Pro — LIO-AN00. Судя по номерам моделей, между этими телефонами существует связь (LIO-ANxxx). Внешний вид этого устройства такой же, как у Mate 30 Pro. Дизайн задней части в основном такой же — расположение камеры и вспышки. Однако в этом устройстве используется фронтальная камера на 16 МП, а в Mate 30 Pro — 32-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, основная камера на задней панели имеет 32 МП по сравнению с 40-мегапиксельной камерой на Mate 30 Pro.

В остальном в этом телефоне используется 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением 1176 × 2400. Он использует процессор 2,86 ГГц (возможно, Kirin 990 5G) и имеет 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Его варианты емкости хранилища включают 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, а также поддерживает расширение карты памяти. Это устройство также будет поставляться с аккумулятором на 4400 мАч и поддерживает сеть 5G, как и Huawei Mate 30 Pro.

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