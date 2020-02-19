Флагманский Google Pixel 5 XL показали на новых рендерах

Также источники обнаружили в тестовом коде Android 11 подтверждение названия.

Итак, новый флагманы выйдут на рынок под названием Pixel 5 и Pixel 5 XL и работать они будут на процессоре Snapdragon 865, что собственно ожидаемо.

Новые аппараты должны дебютировать в октябре этого года.

Сегодня в сети распространили новые рендеры, где показали модель Google Pixel 5 XL. На них смартфон имеет необычный блок основной камеры, где будет три модуля.

Разрешение камеры, как и другие характеристики, пока неизвестны.

Однако, в сети была информация, что Google может представить три модели Google Pixel, кодовые названия которых Sunfish, Redfin и Bramble. Кодовые названия Google Pixel 5 и Pixel 5 XL это Redfin и Bramble, а вот Sunfish это будет недорогой аппарат Google Pixel 4a.