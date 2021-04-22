Флагманские Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra уже получили фирменную оболочку MIUI 12.5

Xiaomi выпустила промежуточное обновление MIUI 12.5 для флагманской серии смартфонов.

Китайский производитель на домашнем рынке с опережением графика выпустил новую прошивку для Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 9S.

Эти аппараты согласно плану обновления должны были получить MIUI 12.5 30 апреля, но это произошло значительно раньше.

Сейчас производитель аппараты обновляет на стабильную версию. Стоит отметить, что из «коробки» недавно поступившие в продажу модели работали на MIUI 12, а это очень сильно расстроило фанатов, так как они ожидали новинки под управлением MIUI 12.5.

В Xiaomi тогда на возмущение фанатов ответили, что MIUI 12.5 пока не соответствует высоким требованиям стабильности.

К сожалению пока неизвестно, когда стабильную версию MIUI 12.5 начнут распространять за пределами Китая.