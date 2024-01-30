Флагманские смартфоны Samsung научатся распознавать аварии на дорогах

В то время как Apple и Google уже предлагают функцию обнаружения автокатастроф на своих смартфонах, Samsung не предлагал такой возможности для своих устройств Galaxy. Однако в ближайшем будущем должно все измениться.

Для работы функции используют датчики телефона, в числе которых акселерометры и микрофоны, чтобы определить, произошла ли авария.

Дальше уже система может автоматически вызвать службу спасения или выслать уведомление контактам.

Хотя смартфоны Samsung оборудованы необходимыми для работы функции датчиками, компания до сих пор не внедрила функцию обнаружения автокатастроф.

Android Police обнаружил признаки того, что Samsung может внедрить функцию обнаружения автокатастроф. Он обнаружил упоминание «Пробуждение при обнаружении автокатастрофы» при изучении приложения Tasker на телефонах Galaxy Z Fold 5 и S24 Ultra.

Кроме того, было обнаружено скрытое приложение под названием «MoccaMobile» в последней версии пользовательского интерфейса One UI, которое содержит код, связанный с запуском и остановкой функции обнаружения автокатастроф. Это приложение было обнаружено в версиях One UI для разных моделей Galaxy.

При этом официально компания о появлении новой возможности не объявляла.