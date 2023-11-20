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Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 дебютируют 17 января

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Samsung, ведущая корейская корпорация, объявила о предстоящем анонсе новых смартфонов, который состоится 17 января. Информация об этом поступила от известного корейского издания The Elec.

По данным источника внутри компании, презентация гаджетов, названная Unpacked, пройдет 17 января в американском городе Сан-Хосе. Сразу после завершения мероприятия Samsung начнет принимать предзаказы на новые модели, а сами устройства поступят в продажу 30 января.

Информация от инсайдеров также указывает на то, что IT-гигант запланировал выпуск трех флагманских моделей: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Каждая из них будет иметь свои особенности и улучшения по сравнению с предыдущими версиями.

Журналисты известного издания PhoneArena предполагают, что Samsung может предварительно объявить о предстоящей презентации уже 2 января и открыть возможность предварительного бронирования. Они считают, что «вторник, 2 января, вполне может стать днем начала резервирования предварительного заказа Galaxy S24».

Такой шаг позволит поклонникам бренда быть среди первых, кто получит доступ к новым устройствам и сделает их заказ заранее.

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