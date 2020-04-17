Флагманские смартфоны Meizu 17 будут представлены 22 апреля

Презентацию флагманских смартфонов от Meizu ожидали 17 апреля, но как выяснилось, показ Meizu 17 и 17 Pro в компании наметили на следующую неделю.

Китайский производитель свою флагманскую линейку смартфонов представит 22 апреля. Уже давно известно, что подготовлены модели Meizu 17 и 17 Pro.

В них установят процессор Snapdragon 865 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Также будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт в зависимости от модели смартфона.

Производитель уже опубликовал тизерное изображение Meizu 17, на котором можно увидеть аппарат с узкими рамками по всему периметру и фронтальной камерой, расположенной в отверстии дисплея.

На тыльной стороне будущих новинок от Meizu четверная камера, расположенная в горизонтальном блоке по центру панели.