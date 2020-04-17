Флагманские смартфоны Meizu 17 будут представлены 22 апреля

Флагманские смартфоны Meizu 17 будут представлены 22 апреля17.04.2020 14:51
Презентацию флагманских смартфонов от Meizu ожидали 17 апреля, но как выяснилось, показ Meizu 17 и 17 Pro в компании наметили на следующую неделю.
Китайский производитель свою флагманскую линейку смартфонов представит 22 апреля. Уже давно известно, что подготовлены модели Meizu 17 и 17 Pro.
В них установят процессор Snapdragon 865 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Также будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт в зависимости от модели смартфона.
Производитель уже опубликовал тизерное изображение Meizu 17, на котором можно увидеть аппарат с узкими рамками по всему периметру и фронтальной камерой, расположенной в отверстии дисплея.
На тыльной стороне будущих новинок от Meizu четверная камера, расположенная в горизонтальном блоке по центру панели.
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