Флагманские смартфоны Apple и Samsung сравнили по прочности корпуса

Тестирование проводили без специального оборудования, и никто не отслеживал, как аппарат падал с той или иной высоты.

На канале EverythingApplePro опубликовали краш-тест двух смартфонов — iPhone 12 Pro Max и Galaxy S21 Ultra.

Авторы YouTube-канала хотели выяснить, кто из флагманских смартфонов прочнее, и кто первый выйдет из строя после серии падений.

Первые падения устройств проводили приблизительно с высоты один метр. Затем их подняли до уровня головы, а заканчивал блогер падения смартфонов с высоты более 2,5 м.

Результаты краш-тестов можно увидеть в ролике на официальном канале EverythingApplePro.

