Флагманские смартфоны от компании Samsung будут представлены в следующем месяце, но уже в сети появились официальные видеоролики, раскрывающие некоторые подробности о грядущих новинка.

Флагманские Samsung Galaxy S21 показали на официальном видео за месяц до официальной премьеры, которая ожидается 14 января.

Благодаря роликам стало известно, как будут выглядеть смартфоны и какое оформление камер они получат. Так, например можно отметить модуль камеры, который имеет цвет корпуса и плавно перетекает в боковую рамку.

Лицевая сторона смартфонов кардинально не изменится, но в них все также тонкие рамки и небольшое отверстие под селфи-камеру.

Как ранее сообщалось, в моделях Galaxy S21 5G и Galaxy S21+ 5G в основной камере будут датчик на 64, 12 и 12 Мп, тогда как у Galaxy S21 Ultra основной модуль получит разрешение 108 Мп, а вспомогательными будут датчики на 12, 10 и 10 Мп.

Также уже известно, что новые Samsung Galaxy S21 будут оснащены процессорами Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона.

The promo I leaked over at @AndroidPolice earlier today, ladies and gentlemen. https://t.co/3uIe8XZ3Ed

— Max Weinbach (@MaxWinebach) December 9, 2020