Главная » Новости

Флагманские камерофоны Vivo X100 дебютируют уже в ноябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Согласно сообщению, опубликованному на ITHome с ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station, Vivo X100 Pro будет иметь уникальное камерное решение в виде круглого блока, смещенного к центральной оси. В этом блоке будет размещено четыре датчика изображения, а также вспышка, расположенная в верхней части. Кроме того, на передней панели смартфона будет расположен центральный модуль камеры.

Интересно отметить, что разработчики решили разместить знаменитый логотип Zeiss прямо в центре камерного модуля, придавая устройству эстетическую особенность.

Vivo X100 и Vivo X100 Pro будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая белый, черный, оранжевый и синий. Все модели будут оснащены 16 ГБ самой быстрой оперативной памяти LPDDR5T, а верхняя версия получит внушительный объем встроенной памяти — 1 ТБ UFS 4.0.

Дебют новинок должен состояться уже в следующем месяце.

Такие новые детали и функции делают Vivo X100 Pro интересным и многообещающим смартфоном, и ожидается, что он привлечет внимание потребителей своими инновационными возможностями и стильным дизайном.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.