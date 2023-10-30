Флагманские камерофоны Vivo X100 дебютируют уже в ноябре

Согласно сообщению, опубликованному на ITHome с ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station, Vivo X100 Pro будет иметь уникальное камерное решение в виде круглого блока, смещенного к центральной оси. В этом блоке будет размещено четыре датчика изображения, а также вспышка, расположенная в верхней части. Кроме того, на передней панели смартфона будет расположен центральный модуль камеры.

Интересно отметить, что разработчики решили разместить знаменитый логотип Zeiss прямо в центре камерного модуля, придавая устройству эстетическую особенность.

Vivo X100 и Vivo X100 Pro будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая белый, черный, оранжевый и синий. Все модели будут оснащены 16 ГБ самой быстрой оперативной памяти LPDDR5T, а верхняя версия получит внушительный объем встроенной памяти — 1 ТБ UFS 4.0.

Дебют новинок должен состояться уже в следующем месяце.

Такие новые детали и функции делают Vivo X100 Pro интересным и многообещающим смартфоном, и ожидается, что он привлечет внимание потребителей своими инновационными возможностями и стильным дизайном.