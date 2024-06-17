Флагманские Galaxy Watch7 Ultra впервые показали на изображениях

Инсайдеры опубликовали рендеры, показывающие дизайн предстоящих смарт-часов Galaxy Watch7 Ultra от Samsung.

Хотя компания пока не объявила о выпуске этой модели, эти изображения позволяют различить их среди конкурентов сразу.

Судя по рендерам, у часов будет круглый экран, вписанный в корпус квадратной формы с закругленными углами. Справа на корпусе размещены две физические кнопки и ярко-оранжевая «заводная головка». Часы показаны в черном и белом цветовых вариантах.

По информации Gizmochina, устройство будет немного больше, чем Galaxy Watch6 Classic (размеры 47 x 47,4 x 16,4 мм по сравнению с 46,5 x 46,5 x 10,9 мм), при сохранении примерно одинакового размера экрана (скорее всего, речь идет о 1,5-дюймовой версии).

Также предполагается, что часы будут иметь корпус из титана. Официальная презентация новинки ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked в конце июля.