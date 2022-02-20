Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist появилась в бенчмарке с частотой GPU 2400 МГц

В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench еще непредставленная видеокарта Intel линейки Arc Alchemist не смогла обойти своих конкурентов.

В Сети появились результаты тестов топовой видеокарты от компании Intel, тестировался инженерный образец с частотой графического процессора 2,4 ГГц.

В тесте OpenCL видеократа Arc Alchemist даже не смотря на свою частоту набрала около 85 500 баллов.

На рынке модель будет конкурировать с Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070/3070 Ti, но в OpenCL она превзошла только GeForce RTX 2060 Super.

Выход флагманской видеократы Intel линейки Arc Alchemist намечен на второй квартал. На прилавках магазинов ее стоит ожидать в конце весны, или в начале лета.