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Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist появилась в бенчмарке с частотой GPU 2400 МГц

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В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench еще непредставленная видеокарта Intel линейки Arc Alchemist не смогла обойти своих конкурентов.
В Сети появились результаты тестов топовой видеокарты от компании Intel, тестировался инженерный образец с частотой графического процессора 2,4 ГГц.

В тесте OpenCL видеократа Arc Alchemist даже не смотря на свою частоту набрала около 85 500 баллов.

На рынке модель будет конкурировать с Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070/3070 Ti, но в OpenCL она превзошла только GeForce RTX 2060 Super.

Выход флагманской видеократы Intel линейки Arc Alchemist намечен на второй квартал. На прилавках магазинов ее стоит ожидать в конце весны, или в начале лета.

Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist появилась в бенчмарке с частотой GPU 2400 МГц

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