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Флагманская серия смартфонов Oppo Find X3 дебютирует 11 марта 2021 года

26.02.2021 00:34

OPPO готовит к выходу новую линейку смартфонов под названием Find X3, презентация серии состоится 11 марта.
В следующем месяце китайский производитель намерен выпустить Find X3 Lite, Find X3 Neo и Find X3 Pro.

Эти аппараты начнут предлагать сразу после презентации по цене от 400 евро. Самая доступная среди перечисленных моделей будет версия Find X3 Lite.

Это будет типичный представитель среднего класса. В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 765, и его дополнят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Следующим в линейке станет Find X3 Neo, который уже получит чип Snapdragon 870. На таком процессоре накануне был представлен Redmi K40.

Find X3 Neo уже предложат с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Цена данной модели на рынке составит от 700 до 800 долларов.

Самым дорогим окажется Find X3 Pro с флагманским процессором Snapdragon 888. В нем памяти, как и в младшей версии будет 12 ГБ ОЗУ и 256 флеш-накопитель.

Цена Pro версии будет составлять от 1000 до 1200 долларов.

После выхода серии Find X3 будут представлены OPPO A54 и OPPO A94. Эти аппараты уже оснастят бюджетными чипами Snapdragon 460 и MediaTek Helio P95, причем в A94 установят AMOLED экран и 8 ГБ оперативной памяти.

Презентация OPPO A54 и OPPO A94 запланирована на март.

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