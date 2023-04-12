Флагманская локация сети уникальных кафе BRandICE открыта в Москве

Флагманское кафе сети BRandICE торжественно открылось в российской столице 8 апреля. Разработчиком концепции выступило АО «БРПИ» – ведущий промышленный комплекс Москвы по производству натурального мороженого. Ее цель – повышение качества социальной и туристической инфраструктуры города. Создатели заведения позиционируют его как суперсовременный центр для комфортного отдыха людей самого разного возраста.

Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ», выступая на открытии кафе, подчеркнула, что BRandICE – это качественно новый на российском ресторанном рынке формат. Для стратегического развития сети фирменных кафе-мороженое в Москве и других регионах страны он открывает перспективные возможности, а также способствует расширению экспортной географии бренда по франчайзингу.

Являясь объектом комфортной городской среды нового поколения, кафе BRandICE имеет футуристический дизайн. Художественная композиция с дополненной реальностью, объединяющая первые шаги в освоении космоса и мечты о полете к иным планетам, украшает одну из стен. Космическая тема прослеживается и в креативной инсталляции, демонстрирующей парящий в воздухе торт-мороженое, и в необычной геометрии форм мягкой зоны чилаут. Неслучайно участниками церемонии открытия кафе стали известные летчики-космонавты РФ Александр Лавейкин, Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

Кафе BRandICE расположено на территории МДК «Солнце Москвы», по адресу: 2-я Останкинская улица, д. 3. В его меню входят свыше 30 сортов мороженого, в их числе обогащенные и безлактозные сорта, авторские десерты, а также торты-мороженое ручной работы и молочные коктейли. На мероприятии состоялась презентация мороженого «Сливочный лимонад» – нового фирменного сорта АО «БРПИ». Дети и взрослые могут попробовать создать собственный рецепт мороженого в рамках формата Hand Made Eskimo.