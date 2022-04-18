В новой линейке смартфонов от Vivo будет три модели, одна из которых может оказаться лидером в рейтинге DxOMark.

Флагманская линейка смартфонов Vivo X80 дебютирует 25 апреля, о чем сообщили в компании, опубликовав изображения. В линейке будут представлены модели X80, X80 Pro и X80 Pro+.

Производитель в смартфонах сделал акцент на камеры, которые сделаны при участии Zeiss. В камере Vivo X80 будет использоваться оптика Zeiss Vario-Tessar, дополненная качественными модулями. Главным модулем в камере будет Sony IMX866 на 50 Мп, используемый во многих флагманах.

При этом в моделях Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+ установят датчик Samsung GN1, 12-мегапиксельный Sony IMX663, 48-мегапиксельный Sony IMX598 и датчик на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом.

Еще сообщается, что базовая версия смартфона будет работать на базе Dimensity 9000, а старшие модели получат Snapdragon 8 Gen 1. Еще в смартфонах будет находится процессор изображения V1+, призванный улучшить качество съемки.