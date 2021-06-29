Вчера Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888+ как разогнанную версию существующего чипа Snapdragon 888. Помимо более высокой скорости тактовой частоты, SD888 + оснащен улучшенным AI Engine. Ожидается, что такие компании, как Honor, ASUS, Motorola, Xiaomi и Vivo, в конце этого года выпустят телефоны на базе Snapdragon 888+. Сегодня популярный консультант Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями о грядущем флагмане Xiaomi с питанием от SD888+.

В сообщении Weibo Digital Chat Station рассказывается об основных функциях будущего флагманского телефона с SD888 +. Смайлик кролика в посте — хороший намек на то, что он может говорить о следующем флагмане Xiaomi.

По словам информатора, новое устройство будет оснащено дырочным дисплеем с изогнутыми краями. Он добавил, что в качестве основной камеры он будет оснащен 200-мегапиксельным объективом. Предыдущие сообщения предполагали, что он может быть оснащен 200-мегапиксельным сенсором Samsung. Неясно, принадлежит ли этот телефон к уже существующей серии Mi 11 или какой-то другой.

В других отчетах утверждалось, что 200-мегапиксельный датчик ISOCELL может иметь размер 1/1,37 дюйма и имеет пиксели размером 1,28 микрона. Он может быть оснащен технологией объединения пикселей 4-в-1 и 16-в-1 и может позволить пользователям записывать видео 16K.

Говоря о Xiaomi, недавняя утечка раскрыла кодовые названия 13 будущих телефонов Xiaomi . Выяснилось, что компания может анонсировать до трех телефонов с экранной селфи-камерой. К сожалению, в утечке нет информации о телефоне с процессором Snapdragon 888+.

Источник — Astera.