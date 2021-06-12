Фронтальная камера может расположиться под экраном и получить два модуля на 32 и 8 Мп. В камере на задней панели могут быть датчики на 50, 20 и 12 Мп.

Об этом сообщили инсайдеры, опубликовав и первую информацию о характеристиках смартфона от китайской компании.

Так, сообщается, что смартфон Mi 12 Ultra от Xiaomi будет первым смартфоном в мире с Snapdragon 895. Стоит отметить, что Xiaomi Mi 11 был первым аппаратом, в основе которого расположился процессор Snapdragon 888.

Кроме этого, стало известно, что смартфон получит защиту по стандарту IP68, инфракрасный порт и NFC.

Кроме этого, в новом Xiaomi Mi 12 Ultra предложат экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц.

Фронтальная камера может расположиться под экраном и получить два модуля на 32 и 8 Мп. В камере на задней панели могут быть датчики на 50, 20 и 12 Мп.

Что касается аккумулятора, то он будет иметь емкость более 5 000 мАч и получит поддержку 120-ватной проводной и 80-ватной беспроводной зарядки.