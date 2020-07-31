Китайская компания скоро выпустит еще один смартфон, который оснащен топовым процессором Snapdragon 865+.

Новинка станет новым устройством в линейке Xiaomi Mi 10, и предполагается, что ее название будет Xiaomi Mi 10 Pro+.

Флагман Xiaomi Mi 10 Pro+ с Snapdragon 865+ появился в Geekbench под модельным номером M2007J1SC.

В базе данных бенчмарка указано, что аппарат помимо Snapdragon 865+ имеет еще 12 ГБ оперативной памяти.

Эта конфигурация смартфона показала результат 903 балла в одноядерном режиме и 3 233 балла в многоядерном.

Xiaomi Mi 10 Pro+ приписывают 6,67-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

В основной камере аппарата появится 108 Мп модуль, а фронтальная камера получит сразу два датчика. Кроме этого, флагману приписывают поддержку 120-ватной зарядки.