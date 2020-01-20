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20 февраля : понедельник

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Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Флагман Xiaomi Mi 10 представят раньше, чем Samsung Galaxy S20

20.01.2020 14:22

Xiaomi скоро представит свой новый флагман Mi 10. Про этот аппарат уже многократно сообщалось, а теперь стало известно, когда его покажут.
В Сети уже есть «живые» фото смартфона, а также «АСТЕРА» ранее писала про характеристики смартфона.

В этом аппарате установят процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm, причем будет реализована поддержка 5G. Основная камера смартфона получит 108 Мп датчик.

Экран устройства будет оснащен OLED экраном диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц.

Что касается автономности, то за нее ответит аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 40 Вт или беспроводной на 30 Вт.

По новым данным, презентация Xiaomi Mi 10 состоится 10 февраля, то есть за день до показа Samsung Galaxy S20.

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